Una battaglia dopo l' altra | l' assenza alla Mostra del Cinema di Venezia e l' affair Paul Thomas Anderson

Alberto Barbera ha dichiarato di non essere riuscito a vedere il film con DiCaprio ("non ho ricevuto una chiara risposta dalla Warner", ha detto), aggiungendo che il regista di The Master sia diventato restio ai festival. Tuttavia, il riserbo attorno alla pellicola suscita diverse perplessità . Nonostante fosse dato quasi per scontato, Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson non è nel programma della Mostra del Cinema di Venezia 82. Un'assenza che apre un'obbligata riflessione: oggi, i festival di cinema, sono ancora rilevanti nel contesto della promozione? Oppure, vedi alla voce Joker: Folie à Deux, possono rivelarsi un'arma a doppio taglio per le distribuzioni? La verità , in questo caso, non è oggettiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

