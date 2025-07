Una bambina ai Mondiali di nuoto | Yu Zidi sfiora la medaglia nei 200 misti a 12 anni

Ad appena sei centesimi dallo scrivere un pezzo di storia. La cinese Yu Zidi è andata vicinissima a un riscontro straordinario, vista la sua etĂ . Si parla di un’atleta di 12 anni, che nella finale mondiale dei 200 misti femminili, vinta dalla canadese Summer McIntosh, è giunta quarta col crono di 2:09.21, ad appena 0.06 come detto dal bronzo conquistato dall’altra canadese Mary-Sophie Harvey (2:09.15). Un nuovo fenomeno generazionale all’orizzonte?  Stando a quanto riportato dal suo tecnico Li Chao e soprattutto dal Direttore Tecnico della compagine asiatica, l’australiano Michael Bohl, si è davanti a una nuotatrice che potrebbe diventare il punto di riferimento della squadra, per come è in grado di nuotare a un’etĂ così precoce. 🔗 Leggi su Oasport.it

