Un tipo imprevedibile?2 pullula di super camei Ecco i 10 più incredibili

Un tipo imprevedibile?2 è, come ci si poteva aspettare, il film più visto in questi giorni su Netflix. Se il sequel della commedia del 1996 ha riscosso un enorme successo, è stato in gran parte per la trama e il cast, ma anche, per il fattore nostalgia. Quando il primo capitolo uscì, infatti, motivò molti spettatori a seguire i propri sogni, e ora proprio quel pubblico ritorna a provare le emozioni conosciute in quella occasione. Naturalmente, la leva dei ricordi non poteva bastare per creare la tanta attenzione ottenuta in pochi giorni. In questo entrano in gioco in particolare alcuni cameo, che includono star degli anni '90, degli inizi del nuovo millennio e contemporanei, rendendo il film con Adam Sandler molto appetibile per diverse generazioni.

