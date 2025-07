Un rintocco per Gaza | la voce dell’Irpinia si unisce all’Italia

Domenica 27 luglio, alle ore 22, il suono delle campane ha interrotto il silenzio serale in numerosi paesi irpini. Un'iniziativa simbolica ma potente, che ha visto l'Irpinia unirsi idealmente al resto d'Italia per manifestare solidarietĂ verso il popolo palestinese e per richiamare l'attenzione sulla tragedia in corso nella Striscia di Gaza. L'appello, partito su scala nazionale dal mondo ecclesiale e da associazioni impegnate per la pace, ha trovato eco anche sul territorio avellinese, dove molte comunitĂ parrocchiali hanno aderito con convinzione. Tra le prime realtĂ a rispondere c'è stata Mercogliano, con il coinvolgimento diretto di Don Vitaliano Della Sala, da sempre attento ai temi sociali e alle questioni legate ai diritti umani.

In questa notizia si parla di: gaza - irpinia - italia - rintocco

