Un operaio 61enne è morto travolto dal crollo di un muro durante dei lavori di demolizione

Franco La Cava, operaio 61enne originario di Malvito, è morto in un incidente sul lavoro, dopo essere stato travolto dal muro di un edificio in demolizione. È successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio, in un cantiere privato situato in contrada “Corvo”, nel territorio comunale di Altomonte, nel Cosentino. L’uomo era impegnato nella demolizione di un muro di sostegno e nella sua ricostruzione insieme a un altro operaio che era a bordo di un escavatore. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara. Secondo quanto si è appreso, sembra che una parte del vecchio muro si sia improvvisamente staccata travolgendo La Cava, ma le ragioni del crollo sono ancora da accertare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un operaio 61enne è morto travolto dal crollo di un muro durante dei lavori di demolizione

In questa notizia si parla di: demolizione - muro - operaio - 61enne

Operaio 61enne morto travolto dal crollo di un muro in Calabria. Stava lavorando alla demolizione insieme ad un collega #ANSA Vai su X

Un operaio 61enne è morto travolto dal crollo di un muro durante dei lavori di demolizione; Aquilonia, cade su una trave in un cantiere: ferito operaio 61enne; Schiacciato da un muro sul lavoro, muore sessantenne a Bonate Sotto.

Operaio 61enne morto travolto dal crollo di un muro in Calabria - Un operaio di 61 anni, Franco La Cava, originario di Malvito, è morto in un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere privato situato in contrada "C ... Si legge su msn.com

Dramma in Calabria, operaio muore schiacciato da un muro - Dramma in Calabria: ancora un incidente sul lavoro, un operaio di 60 anni muore dopo essere stato travolto da un muro di contenimento ... Secondo strettoweb.com