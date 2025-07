Un nuovo spazio moderno e sicuro | al via i lavori di riqualificazione alla palestra scolastica

CEGLIE MESSAPICA - Prenderanno il via domani, martedì 29 luglio 2025, i lavori di riqualificazione della palestra coperta della scuola media "Leonardo Da Vinci", un progetto fortemente sostenuto dall'amministrazione del sindaco Angelo Palmisano. Dopo anni di attesa, l’intervento punta a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: lavori - riqualificazione - palestra - spazio

Cimiteri fiorentini: programmati interventi di riqualificazione per 350mila euro. La mappa dei lavori - Firenze, 14 maggio 2025 – Lavori di ampliamento, ma anche di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il comune di Firenze investe oltre 350mila euro sui cimiteri cittadini.

La gestione dello stadio Colavolpe torna al Comune. Presto la riqualificazione: tutti i lavori - Il Comune di Terracina torna a gestire direttamente lo stadio Colavolpe e l’impianto annesso del San Martino B.

Castellabate, completati i lavori di riqualificazione di Via Alfonso Gatto - Sono giunti a termine i lavori per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione complessiva di Via Alfonso Gatto nella frazione Alano del Comune di Castellabate.

LAVORI IN CORSO. VILLETTA CIMUNALE Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la riqualificazione della villetta COMUNALE. A breve un nuovo spazio sarà restituito alla comunita'. Vai su Facebook

Un nuovo spazio moderno e sicuro: al via i lavori di riqualificazione alla palestra scolastica; Al via i lavori di riqualificazione per tre palestre scolastiche e il palazzetto Nicoletti a Riccione; Palestra Buonarroti: lavori in fase conclusiva.

Al via i lavori nella palestra delle scuole medie - Sono iniziati da qualche giorno gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico della palestra di via Montessori nel capoluogo di Umbertide per l’importo complessivo di euro 165mila, ... Da teletruria.it

Masullas, al via la riqualificazione della palestra scolastica - La somma richiesta per gli interventi da realizzare nella struttura di Masullas è di 270mila euro; previsti, oltre a riqualificazione e messa in sicurezza, anche la sistemazione dello spazio esterno, ... Si legge su msn.com