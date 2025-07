Un murale per Beppe Montana | l' omaggio della città 40 anni dopo l' omicidio

Giornata commemorativa oggi ad Agrigento per il quarantesimo anniversario dell’omicidio del commissario Beppe Montana, il capo della “Catturandi” di Palermo barbaramente assassinato dalla mafia.Il ricordo del poliziotto agrigentino è iniziato dalla questura a lui intitolata dove le autoritĂ . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: beppe - montana - omicidio - murale

Attacco alla coop Beppe Montana: la scuola si mobilita contro la mafia - Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di solidarietĂ alla Cooperativa Beppe Montana a firma degli otto dirigenti scolastici che coordinano la Rete per la cultura antimafia nella scuola.

Quarantesimo anniversario della morte di Beppe Montana, Rando (PD): "Simbolo del riscatto della Sicilia" - "In questa giornata carica di emozione e memoria, ho voluto essere a Catania per rendere omaggio a Beppe Montana, a quarant'anni dal suo vile omicidio per mano mafiosa, e per essere vicina alla sua famiglia.

Beppe Montana ucciso 40 anni fa dalla mafia, omaggio al poliziotto che catturava i latitanti - Ricordato stamane, tra Porticello e Palermo, alla presenza di alte cariche civili e militari, tra cui il capo della polizia Vittorio Pisani, il commissario della polizia di Stato, Giuseppe Montana, ucciso 40 anni fa, il 28 luglio 1985, in un agguato mafioso.

Un murale per Beppe Montana: l'omaggio della città 40 anni dopo l'omicidio; Palermo: ricordato il commissario Montana; OMICIDIO MONTANA: RICORDARE LE FAMIGLIE DI CHI E’ MORTO PER MAFIA.

Quanrant’anni fa l’omicidio di Beppe Montana: il poliziotto agrigentino che sfidò la mafia - Il capo della Catturandi di Palermo fu ucciso da colpi di arma da fuoco mentre, con la fidanzata, era al molo Porticello ... Segnala grandangoloagrigento.it