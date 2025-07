Un migliaio di persone in piazza per Gaza | Disertiamo il silenzio

Sono circa un migliaio i manifestanti che nella serata di ieri, domenica 27 luglio, hanno occupato piazza Duomo di Trento per aderire all’iniziativa nazionale “Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio” proposta da Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Tomaso Montanari, Francesco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

DISERTIAMO IL SILENZIO: LE CAMPANE STASERA SUONERANNO PER GAZA Il movimento cattolico Pax Christi promuove l’iniziativa nazionale “Disertiamo il silenzio”, per non distogliere lo sguardo dalla crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. Oggi Vai su Facebook

?? Un migliaio di persone in piazza per Gaza: “Disertiamo il silenzio”; Trento, Rovereto, Riva, Pergine: il Trentino in piazza per Gaza; Verona rompe il silenzio con le campane della Torre dei Lamberti: «A Gaza si muore di fame, basta indifferenza».

Trento, Rovereto, Riva, Pergine: il Trentino in piazza per Gaza - Nel capoluogo, in piazza Duomo, un migliaio di persone, con pentole e fischietti, hanno manifestato per la Palestina ... Da rainews.it

Anche la Granda per Gaza, nelle piazze risuona il rumore per dire basta al massacro nella Striscia [FOTO E VIDEO] - Diciamo basta all’indifferenza che sta accompagnando il massacro in corso a Gaza. Lo riporta targatocn.it