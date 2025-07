Un Libro aperto per la Spal | Risalire può dare slancio

Francesco Libro riporta alla mente dei tifosi della Spal una stagione piuttosto deludente di serie C2, quella 1989-90. La squadra guidata prima da Magistrelli e poi da Santin non andò oltre un modesto decimo posto. Nonostante le 11 reti firmate dall’attaccante siciliano, che al termine della carriera agonistica ha lavorato nello staff tecnico del Palermo dove ha incrociato un giovanissimo Stefano Di Benedetto. "Non abbiamo lavorato fianco a fianco, ma me lo ricordo bene – commenta Libro –. Era un ragazzo perbene, educato. Arrivava dal Trapani e ha iniziato nelle categorie di ragazzi piĂą giovani per poi passare alla Primavera e addirittura per un attimo sulla panchina della prima squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

