un futuro senza condizionatori grazie al raffreddamento naturale

Milano, 28 lug. (askanews) - Il clima sta cambiando, e le temperature sono destinate a salire sempre di più. Una situazione che viviamo sulla nostra pelle ogni estate ma la soluzione è davvero installare sempre più condizionatori, consumando più energia e peggiorando l'inquinamento? La risposta è no. Marco Zambolin, fondatore e presidente di SINTRA - azienda italiana attiva da oltre 30 anni nella gestione dell'aria in grandi ambienti - crede in un'alternativa concreta: raffrescare gli spazi senza l'uso di condizionatori: "Abbiamo realizzato questo ETC, questo Expertise Technology Center, per arrivare a mettere a punto le nostre tecnologie e per fare della formazione di progettisti dedicati al conforto dell'ambiente, ai consumi energetici e all'ottimizzazione degli impianti di ventilazione e di condizionamento".

