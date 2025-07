Un Festival di medaglie La Lombardia è nel futuro

Non è più una casualità : a tutti i livelli, ormai da tempo e soprattutto dopo i fasti olimpici di Tokyo 2020, l'atletica italiana e quella lombarda brillano sempre di più, dai cadetti, agli allievi passando per le competizioni più importanti. Il Presidente Stefano Mei può solo essere felice di un movimento in salute. A dirlo sono fatti: a Skopje (Macedonia del Nord) al Festival Olimpico della Gioventù Europea, le olimpiadi Giovanili, la Lombardia era presente con quattro atleti e ha raccolto tre medaglie. Due sono a firma dell'atleta lodigiana, tesserata con il CUS Pro Patria Milano, Kelly Ann Doualla Edimo.

Nuoto, incetta di medaglie per il Cus Ferrara al 'Festival della velocità ' di Firenze - Il Cus Ferrara fa incetta di medaglie al 'Festival della velocità ' di Firenze. La manifestazione nazionale di nuoto ha visto la partecipazione, per il quarto anno consecutivo, degli atleti estensi Esordienti A e Prima Squadra, protagonisti di una prestazione straordinaria, tra record personali.

CC ANIENE E TOSCANA ON FIRE AL FESTIVAL! In attesa del gran finale di domani con tutte barche miste, i medaglieri del Festival dei Giovani incoronano Circolo Canottieri Aniene 1892 prima tra le Società e il Comitato Toscana re delle gare regional Vai su Facebook

Un Festival di medaglie. La Lombardia è nel futuro - Alle Olimpiadi giovanili di Skopje due ori per la Doualla e uno per Vidal. Come scrive sport.quotidiano.net

Milano-Cortina 2026, svelate le medaglie olimpiche: Federica Pellegrini e Francesca Porcellato le madrine - Due donne, due campionesse, due mondi che si incontrano: a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ha svelato ...