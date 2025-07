Un festival al femminile | Livorno celebra 40 anni di Effetto Venezia

LIVORNO – Effetto Venezia taglia il traguardo dei quarant’anni, e lo fa con un’edizione ancora piĂą intensa e partecipata. Dal 30 luglio al 3 agosto, il quartiere Venezia si trasformerĂ in un affascinante teatro a cielo aperto, tra ponti, canali e scorci storici, per ospitare la manifestazione piĂą iconica dell’estate livornese. Alla direzione artistica, per il secondo anno consecutivo, ci sarĂ Grazia Di Michele, reduce dal successo dell’edizione precedente, che ha registrato oltre 115mila presenze. Il filo conduttore di quest’anno sarĂ interamente al femminile: “Creativa – Quello che le donne dicono” è il tema scelto per questa 40esima edizione, che celebrerĂ l’universo femminile attraverso voci, sguardi e linguaggi artistici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it