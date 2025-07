Un dazio che sa di pizzo | Europa e USA tra alleanze e compromessi

Non √® il caso di scomodare¬† Shakespeare, anche perch√©¬† Donald Trump ¬†assomiglia poco a¬† Re Lear, ma alla fine¬† sto dazio ¬†che sa di¬† ‚Äúpizzo‚ÄĚ, come ben sanno i¬† commercianti siciliani, ha trovato una forma, temporanea, sostenibile. La¬† Ofelia europea,¬† von Der Leyen, lo ha trattato al¬† 15%, insieme all‚Äôaltra¬† estorsione, di¬† energia e armi, da¬† 750 miliardi di dollari. Praticamente √® come se ci stessimo comprando¬† 7.500 F35, per trasformare in oggetti l‚Äôaccordo raggiunto,¬† 270 aerei a paese, se ce li dividessimo alla pari. Certo, questo non far√† crescere per anni la nostra,¬† europea,¬† industria avionica ed aerospaziale, ma¬† ‚Äúchista √® a zita‚ÄĚ, la fidanzata, si dice a¬† Palermo ¬†e pure a¬† Bruxelles. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

