Un Cuore per Cautano | quando la formazione salva la vita

Tempo di lettura: 3 minuti Un momento di formazione e consapevolezza per tutta la comunità. Si è svolto ieri sera, domenica 27 luglio, nello spazio antistante Palazzo Caporaso, l’incontro pubblico “ Un Cuore per Cautano – Manovre salvavita e cultura del primo soccorso ”, promosso dal Forum dei Giovani di Cautano nell’ambito del ‘ CautanoFest ‘. Non serve essere medici per salvare una vita: bastano formazione, consapevolezza e prontezza di spirito. È stato questo il messaggio centrale della serata, ben sintetizzato dall’intervento della Dott.ssa Maria Possemato, che ha curato l’introduzione teorica e condotto una sessione pratica dimostrativa sulle principali manovre salvavita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

