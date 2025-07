Un casolare occupato è stato sgomberato al Portuense

. A intervenire sono stati gli agenti della polizia locale del gruppo XII Monteverde, che hanno proceduto al sequestro preventivo della struttura, disposto dal giudice di pace. All'interno sono state trovate tre persone di nazionalità ucraina. 🔗 Leggi su Romatoday.it

