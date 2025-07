Una scoperta rivoluzionaria sta aprendo nuove prospettive nella lotta contro i tumori: un batterio normalmente presente nell‚Äôintestino umano, il Lactobacillus paracasei, pu√≤ potenziare significativamente l‚Äôefficacia dell‚Äôimmunoterapia oncologica. Questa ricerca, condotta dai ricercatori di Humanitas e pubblicata su prestigiose riviste scientifiche come Nature, dimostra come il nostro microbiota intestinale possa diventare un alleato prezioso nella battaglia contro il cancro. Come funziona? Questo piccolo organismo ‚Äúsvela‚ÄĚ le cellule del cancro che spesso si nascondono e le rendono esposte al sistema immunitario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un batterio toglie la maschera al cancro e lo espone al sistema immunitario (è già dentro di noi ed è una forza)