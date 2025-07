Umbria il sindacato dei medici | Overbooking sanitario per smaltire le liste d' attesa

“L’overbooking non serve a risolvere il problema delle liste d’attesa”. La denuncia del sindacato dei medici - Cimo-Fesmed Umbria - diventa un'interrogazione alla giunta di Stefania Proietti da parte dell'opposizione. Andiamo con ordine. A spiegare cos'è “l'overbooking sanitario” è Cristina Cenci. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un piano sanitario coraggioso e stop all’overbooking nelle prenotazioni: la posizione dei medici del Cimo Umbria - Un nuovo piano sanitario coraggioso e l’overbooking non è la soluzione per le liste d’attesa. Dura presa di posizione del sindacato dei medici Cimo Umbria dopo l’incontro in Regione sul nuovo Piano Sanitario Regionale dell’Umbria, al quale ha partecipato anche Cimo Umbria con il segretario.

