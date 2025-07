Arriva un annuncio da Gianluca Di Marzio sulla trattativa del Napoli per Ndoye: decisione definitiva. La prioritĂ del mercato del Napoli ora sembra avere un nome e un cognome: Dan Ndoye. L’esterno svizzero del Bologna è il nome scelto dalla societĂ e dall’allenatore come secondo esterno offensivo da acquistare in questa sessione di mercato dopo Noa Lang. La trattativa non è di facile conclusione però e riporta innumerevoli ostacoli. In primis, ci sono le elevate richieste del Bologna (che lo valuta intorno ai 40-45 milioni), oltre all’interesse di alcuni club di Premier League. Ndoye si allontana: il Nottingham spinge per chiudere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Ndoye, decisione definitiva sul Napoli: annuncio da Gianluca Di Marzio