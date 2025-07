Ultimissime Juve LIVE | nuovi contatti col PSG per Kolo Muani McKennie può lasciare i bianconeri

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 28 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2025.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

F. Romano: "#JoaoMario alla #Juventus, Alberto #Costa al #Porto HERE WE GO! È FATTA! Accordo completato per lo scambio: #AlbertoCosta valutato € 15 milioni più € 1 milione di bonus. #JoãoMário valutato 12 milioni di euro. #PortoFC

Jonathan David sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, i negoziati procedono bene e spediti durante la notte! Christian Mosquera continua a dare la priorità all'Arsenal in mezzo alla nuova proposta di accordo del Valencia.

