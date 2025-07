Ultime settimane! Non perdere la mostra Dal Cuore alle Mani – Dolce&Gabbana Sconto sui biglietti con Funweek Roma

Roma si veste di eleganza e creatività con Dal Cuore alle Mani – Dolce&Gabbana, la straordinaria mostra che celebra l’universo stilistico di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Ospitata negli spazi prestigiosi del Palazzo delle Esposizioni, questa esposizione offre un viaggio unico nel cuore dell’artigianato, della moda e della cultura italiana. Visitabile fino al 13 Agosto! La mostra è molto più di un semplice percorso espositivo: è un omaggio alla bellezza del “fatto a mano”, alla sartorialità italiana e all’inconfondibile immaginario estetico che da sempre caratterizza il celebre duo. Tra abiti iconici, bozzetti, gioielli, accessori, video e installazioni, i visitatori saranno accompagnati in un’esperienza immersiva tra arte, tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

A Roma la mostra Dolce e Gabbana ‘Dal cuore alle mani’: viaggio nell’arte della moda - Arriva a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, la mostra ‘Dal Cuore alle Mani’ di Dolce e Gabbana. L’esibizione, aperta al pubblico dal 14 maggio, si inserisce all’interno delle attività che arricchiscono l’arrivo nella capitale del Grand Tour dei due stilisti.

Dolce&Gabbana, Miami sarà il next step della mostra «Dal cuore alle mani» - A svelarlo in anteprima a MFF è stato Fedele Usai, direttore generale della casa di moda, in occasione degli eventi romani. msn.com scrive

La mostra di Dolce e Gabbana a Milano: i biglietti | Radio Deejay - Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana è la mostra dedicata alle inconfondibili creazioni uniche di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Come scrive deejay.it