Ufficiale | Wesley è un nuovo giocatore della Roma Indosserà la maglia numero 43

Adesso √® anche ufficiale: Wesley Franca √® un nuovo calciatore della Roma. Ad annunciarlo √® stato il club giallorosso attraverso i propri canali social ufficiali, confermando cos√¨ la chiusura di una trattativa che andava avanti da settimane con il Flamengo. Il giovane esterno brasiliano ha scelto di indossare la maglia numero 43 nella sua nuova avventura italiana. Roma, colpo a destra: Wesley per il presente e per il futuro. Classe 2003, esplosivo, tecnico e con ampi margini di crescita: Wesley arriva a Trigoria per rinforzare la corsia destra, uno dei reparti su cui la societ√† ha deciso di investire con decisione in questa finestra di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ¬© Sololaroma.it - Ufficiale: Wesley √® un nuovo giocatore della Roma. Indosser√† la maglia numero 43

