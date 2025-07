Ufficiale il Milan cede in prestito Colombo al Genoa | i dettagli

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Lorenzo Colombo al Genoa CFC. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ufficiale, il Milan cede in prestito Colombo al Genoa: i dettagli

