Uffici e sportelli a rischio | Poste in controtendenza impegnati a potenziare l’offerta

Nei giorni scorsi la Cisl aveva segnalato la progressiva diminuzione degli uffici postali e degli sportelli bancari nei comuni veneziani. Sul tema interviene oggi direttamente Poste Italiane, che riepiloga con alcuni dati la propria presenza nel territorio: oltre 120 uffici postali attivi in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Non solo le strade: chiusi anche 13 uffici postali. La Rassegna di giovedì 3 luglio Sono ben 13 gli uffici postali chiusi durante questa estate (non...

Uffici e sportelli a rischio: «Poste in controtendenza, impegnati a potenziare l'offerta» - Per l'azienda, le sedi fisiche continuano a svolgere «un ruolo fondamentale nel contrastare lo spopolamento dei piccoli centri», nonostante la digitalizzazione di molti servizi e attività ...

Poste Italiane: Scaletta Uzzone, al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di via conte appiani - Durante il periodo dei lavori, per garantire l a continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Pezzolo Valle Uzzone, sito in Via Roma 19, aperto dal martedì e giovedì ... Si legge su targatocn.it