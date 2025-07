Ucraina Trump | Deluso da Putin Ha 10-12 giorni per la tregua Non ci parlo più

WASHINGTON – Ultimatum a Putin. Donald Trump ha annunciato la riduzione da 50 a 10-12 giorni, a partire da subito, l’ultimatum lanciato alla Russia per arrivare alla pace con l’Ucraina prima di ricorrere a sanzioni secondarie contro Mosca e i suoi partner. “Sono deluso da Putin”, ha affermato il presidente americano, sottolineando di non essere . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina, Trump: “Deluso da Putin. Ha 10-12 giorni per la tregua. Non ci parlo più”

