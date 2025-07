Ucraina nuovi attacchi russi con droni e missili su Kiev

(Adnkronos) – Nuovi attacchi russi con droni e missili nella notte hanno scosso Kiev. Almeno otto persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di tre anni. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Tymur Tkachenko. Un condominio nel quartiere di Darnytskyi è stato danneggiato: l'onda d'urto ha mandato in frantumi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: attacchi - russi - droni - missili

The Family stagione 2: conflitti familiari, attacchi a Ibrahim e accordi con imprenditori russi - La soap turca continua il suo fortunato percorso su Canale 5 con l’avvio della seconda stagione di The Family, una proposta che ha già suscitato grande interesse.

Nella notte attacchi russi su Kiev, tra i feriti anche bambini - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Nella notte, i russi hanno lanciato 4 missili balistici e 142 droni, metà dei quali “shahid”.

Ambasciata USA in Ucraina avverte: aumento attacchi russi, cautela per cittadini americani - L'ambasciata americana in Ucraina ha pubblicato ieri sul proprio sito web un Avviso di Sicurezza in cui mette in guardia i cittadini statunitensi contro un aumento degli attacchi dell'esercito russo nel Paese.

I giovani russi che producono le armi che ammazzano gli ucraini e gli architetti sovietici nel loro Dna. Mosca intensifica gli attacchi con droni e missili, mentre Kyiv tenta di negoziare un cessate il fuoco. Di @PaolaPeduzzi Vai su X

Altra notte di attacchi missilistici russi in Ucraina: droni e missili hanno colpito in particolare Kiev e Leopoli. #esteri Vai su Facebook

Ucraina, nuovi attacchi russi con droni e missili su Kiev; Drone russo su autobus a Sumy: 3 morti e 5 feriti. Paura dei droni, Mosca annulla parata navale - Lituania: “Mosca non ci tocchi, eviteremo guerra mondiale”; Droni ucraini colpiscono infrastrutture strategiche in Russia: attacchi su Volgograd e Stavropol.

Ucraina, nuovi attacchi russi con droni e missili su Kiev - Almeno otto persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di tre anni. Lo riporta adnkronos.com

Guerra Ucraina, attacco russo con droni e missili: esplosioni a Kiev e Kharkiv. Allerta per il decollo di un Mig-31K di Mosca - La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo combinato su larga scala contro l'Ucraina, mentre Mosca è stata attaccata dai droni ucraini per la quinta notte consecutiva. Da ilmattino.it