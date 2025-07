Ucraina ancora bombardamenti sulle città e Kiev

In Ucraina ancora bombardamenti sulle città ed in particolare su Kiev. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, ancora bombardamenti sulle città e Kiev

Ripresi i bombardamenti russi sull'Ucraina dopo la tregua: 108 droni lanciati - Finita alla mezzanotte locale la tregua di tre giorni concessa da Mosca, dalle 2 di notte locali (l'una in Italia) sono ripresi i bombardamenti russi sull'Ucraina: le forze di difesa ucraine hanno registrato il lancio di 108 droni, almeno 60 dei quali, di tipo Shahed di fabbricazione iraniana, abbattuti, e una quarantina, per lo più classificati come 'esche', caduti in zone aperte senza conseguenze.

Ucraina-Russia, iniziata la tregua di Putin: Kiev denuncia bombardamenti su Sumy - (Adnkronos) – E' iniziato alla mezzanotte di oggi, giovedì 8 maggio, il periodo di tregua nella guerra tra Russia e Ucraina chiesto da Vladimir Putin in vista del Giorno della Vittoria.

