Ubriachi al volante nel mirino dell’Arma patenti ritirate e denunce

Controlli sulle strade della movida e lungo le arterie più trafficateate, tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Nei guai anche un giovane trovato con due grammi di hashish. Come disposto dal comando provinciale di Macerata, i carabinieri nei giorni scorsi hanno effettuato controlli mirati. A Civitanova, i militari dell'aliquota radiomobile hanno denunciato un 40enne, residente a Verona, che è stato fermato di notte e sottoposto all'alcol test; è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,77 gl. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato affidato a una persona idonea.

Ubriachi al volante: cinque patenti ritirate nel Pordenonese - Cinque patenti ritirate. Tre auto poste sotto sequestro. Sono questi i numeri delle operazioni dei carabinieri di Aviano e Spilimbergo che nel corso del fine settimana hanno intensificato l’attività di controllo sul territorio per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

Sicurezza stradale: ritirate 50 patenti in quattro mesi - C’è chi guidava con il telefonino in mano o senza cinture, oppure dopo aver alzato un po’ troppo il gomito.

Controlli dei carabinieri tra gli automobilisti nelle ore notturne. Sequestrate diverse patenti. Un 36enne è rimasto coinvolto in un incidente con feriti: positivo al test dell’etilometro anche lui. Vai su Facebook

