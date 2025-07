Tuttosport – Como show batte 3-0 l’Ajax e vince il quadrangolare |  a segno Nico Paz

2025-07-27 22:17:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Il Como si aggiudica la 1^ edizione della Como Cup. La squadra di Fabregas ha vinto il quadrangolare imponendosi in finale per 3-0 sull’ Ajax. Al Sinigaglia decidono le reti di Nico Paz (26°), Baturina (46°) e Douvikas (63° su rigore). Grande vittoria per la formazione lombarda, che debutterà in campionato in casa contro la Lazio il 24 agosto nel primo turno di Serie A. La squadra di Fabregas è riuscita a dare spettacolo, sia pure segnando due dei tre gol su rigore, schierandosi sin dall’inizio con una formazione molto offensiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

