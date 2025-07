Tutti in bici Jova si supera con il Jovabikeparty tra le alpi Giulie

Tarvisio, 28 lug. (askanews) - Un evento irripetibile, visionario, nato per celebrare la musica e la libertà, il #jovabikeparty come lo ha chiamato Jovanotti partendo in sella alla sua bici da Cortona. Unico appuntamento live dell'estate per Jova - andato sold out in soli 34 minuti - il concerto sabato ha accolto 5.000 spettatori arrivati ai piedi delle Alpi Giulie esclusivamente in bicicletta. Nel magnifico scenario naturale al confine tra Italia, Austria e Slovenia, il No Borders Music Festival ha messo in scena un'idea nuova, radicale, in perfetta sintonia con le sue grandi passioni: musica, bici e avventura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutti in bici, Jova si supera con il Jovabikeparty tra le alpi Giulie

Unico appuntamento live dell'estate per Jova – andato sold out in soli 34 minuti – il concerto ha accolto 5.000 spettatori arrivati ai piedi delle Alpi Giulie esclusivamente in bicicletta. Nel magnifico scenario naturale al confine tra Italia, Austria e Slovenia, il No B

