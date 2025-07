Turista francese ebreo denuncia di essere stato aggredito in Autogrill indaga la Digos | cosa è successo

Un turista ebreo francese ha denunciato, diffondendo un video sui social, di essere stato aggredito mentre si trovava insieme al figlio di 6 anni nell'Autogrill di Lainate (Milano). L'uomo ha raccontato di essere stato preso a calci da un gruppo di persone che gli avrebbe urlato frasi come "Free Palestine" e "assassini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

