Turchia soccorritori al lavoro per spegnere le fiamme a Bursa

Roma, 28 lug. (askanews) - Residenti e vigili del fuoco al lavoro per spegnere gli incendi notturni intorno alla città di Bursa, nel nord-ovest della Turchia, mentre il paese è in preda a un'ondata di caldo estivo, secondo le autorità. Gli incendi boschivi che hanno colpito la Turchia la scorsa settimana hanno causato almeno 14 vittime. Negli ultimi giorni, 19 villaggi sono stati evacuati nella regione di Safranbolu, nel nord, e oltre 3.500 persone sono state evacuate nella zona di Bursa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turchia, soccorritori al lavoro per spegnere le fiamme a Bursa

