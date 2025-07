Tumori neuroendocrini avanzati ok Ue per cabozantinib in seconda linea di trattamento

(Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato cabozantinib per il trattamento di pazienti adulti con tumori neuroendocrini, pancreatici (pNet) ed extra-pancreatici (epNet), non resecabili o metastatici ben differenziati, in progressione dopo almeno una precedente terapia sistemica non basata su analoghi della somatostatina. Lo annuncia Ipsen in una nota in cui evidenzia che i tumori neuroendocrini . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumori neuroendocrini avanzati, ok Ue per cabozantinib in seconda linea di trattamento

In questa notizia si parla di: tumori - neuroendocrini - cabozantinib - trattamento

Tumori neuroendocrini pancreatici ed extra-pancreatici avanzati, ok Ema a cabozantinib - Via libera in base ai risultati dello studio Cabinet, nei prossimi mesi prevista approvazione Ue Roma, 26 giu.

Tumori neuroendocrini avanzati, ok Ue per cabozantinib in seconda linea di trattamento; Ipsen: CE autorizza cabozantinib nei tumori endocrini avanzati precedentemente trattati; Nuove prospettive per i tumori neuroendocrini: approvazione europea per cabozantinib nell'Unione Europea.

Tumori neuroendocrini avanzati, ok Ue per cabozantinib in seconda linea di trattamento - La Commissione europea ha approvato cabozantinib per il trattamento di pazienti adulti con tumori neuroendocrini, pancreatici (pNet) ed extra- lanuovasardegna.it scrive

Tumori neuroendocrini pancreatici ed extra-pancreatici avanzati, ok Ema ... - Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso parere positivo per cabozantinib nel trattamento di pazienti adulti con tumori ... Lo riporta adnkronos.com