Qualificazione complicata per la coppia Lorenzo MarsagliaGiovanni Tocci nei Mondiali 2025 di tuffi. Nella terza giornata della rassegna iridata a Singapore per questa specialità , mattinata dedicata ai preliminari del sincro uomini dai tre metri e gli azzurri, argento mondiale l’anno scorso a Doha, hanno rischiato di non centrare l’obiettivo qualificazione alla finale, prevista alle ore 10.02 italiane. Tocci e Marsaglia, infatti, sono entrati nella top-8 qualificante con l’ultimo punteggio utile, avendo un margine nei confronti dei francesi Jules BouyerGwendal Bisch di 1.53, davvero molto poco. Una fase eliminatoria in cui il romano e il calabrese hanno faticato a trovare il ritmo specialmente nell’esecuzione degli obbligatori, visto lo score di 94. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Tocci/Marsaglia si salvano per poco più di un punto: in finale col brivido ai Mondiali

