Tuffi grandi altezze | il triestino Barnaba conquista il sesto posto ai mondiali di Singapore

Il triestino Andrea Barnaba porta a casa un ottimo sesto posto ai mondiali di tuffi dalle grandi altezze, che si sono tenuti nei giorni scorsi sull’Isola di Sentosa a Singapore. Nella finale uomini il portacolori della nazionale italiana e della Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping, che ha appena. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il fascino dei tuffi dalle grandi altezze. Il racconto di Cosetti e Barnaba - L’hanno soltanto sfiorato il podio a Polignano a mare. L’hanno accarezzato per qualche minuto. L’hanno sognato, spinti dalle migliaia di persone che facevano il tifo per loro sul ponte di Lama Mona.

TUFFI: A RICCIONE LA TRIESTINA NUOTO SFIDA I MIGLIORI GIOVANI D’ITALIA Di nuovo protagonista il settore tuffi della Triestina Nuoto Samer&Co.Shipping: dopo le prestazioni dalle Grandi Altezze di Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti e dopo la rassegna t Vai su Facebook

