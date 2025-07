Tuffi dominio cinese nel sincro femminile dalla piattaforma

La Cina conquista il quinto oro dei Mondiali di Singapore. Pronostico rispettato nel sincro femminile dai 10 metri con il successo della coppia Zhang Minjie e Chen Yuxi, che ha dominato la concorrenza. Le cinesi si sono imposte con il punteggio complessivo di 349.26 al termine di una gara strepitosa, con anche un 10 negli obbligatori. Sensazionale il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 87.36 punti con una serie di 9 e 9,5. Medaglia d’argento per le messicane Alejandra Estudillo Torres e Gabriela Agundez Garcia, che hanno ottenuto 304.85, altra unica coppia a superare il muro dei 300 punti. Il bronzo è andato alle nordcoreane Kim Mi Hwa e Jo Jin Mi con un punteggio complessivo di 293. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, dominio cinese nel sincro femminile dalla piattaforma

