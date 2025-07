Tuffi di notte nel lago a Como | ragazzi si buttano di testa dal Pontile 5 e sfiorano la tragedia

Una serata finita nell’incoscienza, per fortuna senza feriti. La partita Como-Celtic Glasgow, che si è tenuta lo scorso sabato 26 luglio, si era conclusa, lasciando il centro città ancora vivo di musica e festeggiamenti. Ma per qualcuno la serata è durata davvero troppo. Al Pontile 5 sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lago di Como, a Blevio si ribalta un pontile galleggiante: Squadra Nautica in azione - Blevio, 30 giugno 2025 – Squadra Nautica della Questura, Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, sono stati impegnati sabato pomeriggio a Blevio, dove si era ribaltato un pontile galleggiante.

