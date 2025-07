È un giocatore dal talento cristallino, in possesso di tutte le potenzialità per orbitare stabilmente nella Top Ten del ranking ATP. Nell’ultimo periodo il suo nome è però finito spesso alla ribalta delle cronache per vicende extra campo. Stefanos Tsitsipas aveva provato a fare il definitivo salto di qualità assumendo come coach Goran Ivanisevic. Il rapporto con il croato è però durato solo poche settimane per incompatibilità caratteriale tra i due. Il giocatore grec o, dopo aver riflettuto, ha deciso di affidarsi nuovamente alle cure del padre Apostolos. “ È stato un ottovolante, non vi mentirò “, ha dichiarato Stefanos Tsitsipas al suo arrivo a Toronto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tsitsipas sul suo nuovo rapporto con il padre: "Voglio che siamo più intelligenti e onesti"