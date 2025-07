Trump vede Starmer oggi alle 13 a Turnberry

Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer si incontreranno domani alle 13 ora italiana a Turnberry, in Scozia, per un bilaterale. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota precisando che poi il presidente si sposterĂ ad Aberdeen.

Dazi, "accordo Trump-Starmer": cosa sta per succedere - Nuova svolta sui dazi: il presidente americano Donald Trump dovrebbe firmare oggi a Washington un accordo commerciale bilaterale con il suo storico alleato, il Regno Unito.

Ucraina, Macron e Starmer: “La posizione di Mosca è inaccettabile, ne abbiamo parlato con Trump” - Da Tirana, dove si trovano per il vertice della Commissione politica europea, Keir Starmer ed Emmanuel Macron hanno concordato con Donald Trump che la posizione della Russia nei negoziati per il cessate il fuoco è inaccettabile, e intendono coordinare una risposta.

Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. Meloni non c’è: «Assenti perché non vogliamo inviare uomini in Ucraina» - Un vero e proprio vertice dei volenterosi a margine di quello più ampio della Comunità politica europea, culminato nella scelta di parlare telefonicamente con Donald Trump proprio mentre a Istanbul le delegazioni di Ucraina e Russia stanno concludendo il loro incontro.

