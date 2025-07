Trump sempre più deluso da Putin | ridurrà la scadenza per l’accordo di pace

A fine giugno era stato Vladimir Putin ad affermare che la Russia era « pronta a un nuovo round di negoziati con l’Ucraina ». Poi lo stallo e gli attacchi a distanza di Donald Trump al leader di Mosca. Il presidente americano ha prima affermato che il suo omologo russo «dice un sacco di stronzate » sul conflitto contro Kyiv. Poi, a metà luglio, lo ha minacciato di «sanzioni al 100 per cento» qualora non si fosse arrivati alla pace entro 50 giorni. Trump, due settimane dopo, è tornato a parlare di Putin e a mettere in discussione quella stessa scadenza. Il tycoon si è detto «deluso» e ha spiegato che ridurrà il tempo che ha dato al presidente russo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump sempre più «deluso da Putin»: ridurrà la scadenza per l’accordo di pace

