Trump può vincere il Nobel per la pace | la strategia dietro i piani del tycoon

C'è un sentiero, alquanto stretto e complicato, per riportare la calma in Medio Oriente e far guadagnare a Donald Trump il tanto agognato premio Nobel per la pace. A indicarlo, segno dei tempi straordinari in cui viviamo, è il New York Times, il quotidiano liberal bestia nera per l'amministrazione repubblicana che nelle scorse ore ha pubblicato un video editoriale sul tema molto caro al tycoon, sempre piĂą in cerca di distrazioni dal caso Epstein, a cura di Sam Ellis, autore di contenuti di geopolitica su YouTube, e dell'opinionista di politica estera Megan K. Stack, corrispondente per anni dalla regione mediorientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Trump può vincere il Nobel per la pace": la strategia dietro i piani del tycoon

Netanyahu alla Casa Bianca per una cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" - Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi. Media: undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza

Netanyahu: ho candidato Trump al Nobel per la pace - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di aver candidato il presidente americano Donald Trump al Nobel per la pace.

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza" - Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi. Media: undici palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, e oltre 70 feriti, in un attacco israeliano su un gruppo di civili a nord del campo di Nuseirat, nella Striscia di Gaza

