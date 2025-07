Trump nuovo ultimatum a Putin | Ha dieci giorni Non ha senso aspettare mentre la gente muore in Ucraina

« Non sono piĂą così interessato a parlare ». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una conferenza stampa in Scozia dopo il bilaterale con il premier britannico Keir Starmer, ha annunciato l’intenzione di anticipare l’ultimatum alla Russia: « Un nuovo termine di circa 10 o 12 giorni da oggi», ha dichiarato, « non ha senso aspettare ». Poche settimane prima, era stato lui stesso a concedere a Mosca cinquanta giorni di tempo per porre fine alla guerra in Ucraina. Ora la pazienza sembra essersi esaurita. L’ultimatum a Putin: Trump ha perso la pazienza. Il tycoon ha spiegato che la decisione è maturata dopo l’ ennesima ondata di attacchi su Kiev: «Pensavamo di aver chiuso piĂą volte la questione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump, nuovo ultimatum a Putin: “Ha dieci giorni. Non ha senso aspettare mentre la gente muore in Ucraina”

