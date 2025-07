Trump nuova scadenza per Mosca di 10-12 giorni da oggi

"Fisserò una nuova scadenza per la Russia di circa 10-12 giorni da oggi" per una soluzione del conflitto ucraino: lo ha detto Donald Trump alla fine del bilaterale col premier britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, nuova scadenza per Mosca di 10-12 giorni da oggi

Trump non pensa di estendere scadenza del 9 luglio su dazi - Donald Trump non pensa di estendere la scadenza del 9 luglio per la pausa dei dazi. Lo ha detto il presidente americano, secondo quanto riportato l'agenzia Bloomberg, sollevando dubbi sulla possibilità che gli Stati Uniti raggiungano un accordo commerciale con il Giappone.

Dazi Usa-Ue, tregua in vista: Trump proroga la scadenza dopo telefonata con Von Der Leyen - Dopo giorni di tensione commerciale, arriva una schiarita nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti.

Trump estende scadenza per vendita di TikTok a settembre - "Ho appena firmato l' ordinane esecutivo che proroga di 90 giorni, fino al 17 settembre 2025, la scadenza per la chiusura di TikTok ".

