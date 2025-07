Trump | Non mi interessa più parlare con Putin Medvedev | Ogni ultimatum avvicina alla guerra

Durante una conferenza stampa congiunta tenuta a Turnberry, in Scozia, con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’intenzione di fissare una nuova scadenza – tra i 10 e i 12 giorni – per la Russia, al fine di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina. Trump sbotta con Putin. " Non ho visto progressi. Non c’è motivo di aspettare ancora ", ha dichiarato, ribadendo il proprio impegno a far pressione sul Cremlino. Le sue parole sono state accolte con favore da Kiev: “ Grazie al presidente Trump per aver trasmesso un messaggio di pace chiaro e fermo ”, ha commentato sui social il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak, sottolineando che “ quando l’America guida con forza, gli altri ci pensano due volte ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Non mi interessa più parlare con Putin". Medvedev: "Ogni ultimatum avvicina alla guerra"

