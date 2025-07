Trump minaccia sanzioni a Russia Medvedev lo gela | Ogni ultimatum è passo verso guerra

Gli Stati Uniti, quindi, hanno intenzione di agire il prima possibile con l'obiettivo di esortare i due Paesi a raggiungere una pace duratura. Dopo l'ultimatum, la Russia sarebbe colpita da sanzioni e forse da "dazi secondari", che potrebbero mettere in difficoltĂ l'economia di Mosca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump minaccia sanzioni a Russia, Medvedev lo gela: “Ogni ultimatum è passo verso guerra”

Ucraina, media: sanzioni Usa-Ue se la Russia rifiuta una tregua di 30 giorni | Zelensky sabato incontra i leader Ue, Meloni in videocall - A Mosca la parata militare per l'80° anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica. Putin: "Combatteremo sempre il nazismo"

Ucraina: Macron, sanzioni a Russia in prossimi giorni se Mosca non accetta tregua - Milano, 13 mag. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che le sanzioni decise dagli alleati occidentali contro la Russia potrebbero essere applicate “a partire dai prossimi giorni” se Mosca non accetterà la tregua in Ucraina”.

Von der Leyen: “Le sanzioni alla Russia stanno mordendo” - “Per tre lunghi anni abbiamo dimostrato la nostra unità , la nostra determinazione e una cooperazione ancora maggiore per difendere la sovranità dell’Ucraina, per trovare un percorso verso un accordo di pace e solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

Trump afferma che intende ridurre i 50 giorni di ultimatum dati a Putin per evitare le nuove sanzioni contro la Russia. Vai su X

Trump ha imposto un ultimatum a Putin: entro 50 giorni deve cessare la guerra in Ucraina, altrimenti saranno applicate tariffe alla Russia del 100% e ulteriori sanzioni commerciali. Nel frattempo, ha siglato un accordo con la Nato per fornire armi a Kiev, tra cui i Vai su Facebook

Trump: Deluso da Putin, 10-12 giorni di tempo. Medeved: Ogni ultimatum è passo verso la guerra - Zelensky plaude alla determinazione di Trump contro Putin per far finire la guerra; Ucraina, nuovo ultimatum di Trump: sanzioni se Putin non finisce subito la guerra; Guerra Ucraina Russia, Trump: Nuova scadenza per Mosca di 10-12 giorni da oggi. LIVE.

L'ultimatum di Trump a Putin, 10-12 giorni per finire la guerra - Durante un incontro in Scozia con il premier britannico Keir Starmer, Donald Trump ha alzato la voce contro Vladimir Putin, concedendo alla sua controparte russa “10 o 12 giorni” a partire da og ... Come scrive msn.com

Trump lancia un nuovo ultimatum a Putin: “12 giorni per la tregua in Ucraina. Non mi interessa più parlarci” - Trump ha fissato un nuovo ultimatum nei confronti di Vladimir Putin, di cui si è detto deluso per la gestione dei negoziati per un cessate il fuoco in ... fanpage.it scrive