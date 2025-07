Trump lancia un nuovo ultimatum a Putin | 12 giorni per la tregua in Ucraina Non mi interessa più parlarci

Trump ha fissato un nuovo ultimatum nei confronti di Vladimir Putin, di cui si è detto deluso per la gestione dei negoziati per un cessate il fuoco in Ucraina. La Russia avrĂ "10-12 giorni a partire da oggi", ha avvertito il presidente statunitense, pena severe sanzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’ultimatum di Trump alla Russia potrebbe ritorcersi contro l’America stessa - Col suo recente operato Trump ha mescolato insieme tre delle sue grandi passioni: stringere accordi, imporre dazi e lanciare ultimatum.

Ucraina, Trump andrà a Istanbul: “Ci saranno Putin e Zelensky”. Mosca boccia l’ultimatum: “Non si parla così alla Russia” - "Non è questo il modo di parlare alla Russia", ha tagliato corto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, respingendo l'ultimatum di Macron e degli altri "volenterosi" al Cremlino.

A Tirana i volenterosi con Zelensky chiamano Trump. Le sanzioni dopo l’ultimatum - Bruxelles. Di fronte al rifiuto di Vladimir Putin di sedersi al tavolo con Volodymyr Zelensky per negoziare la pace, i leader europei della coalizione dei volenterosi hanno annunciato l’in.

