Trump in Scozia | Se non ci fossi io ci sarebbero sei grandi guerre

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di vari temi lunedì in Scozia incontrando il primo ministro britannico Keir Starmer: tra questi i temi dell’immigrazione, della sicurezza europea e dei suoi accordi commerciali. Parlando in uno dei suoi campi da golf scozzesi a Turnberry, Trump ha affermato che la sua influenza ha contribuito a scongiurare gravi conflitti globali: “Se non ci fossi stato io, ci sarebbero sei grandi guerre in corso”, ha dichiarato citando come esempio le tensioni tra India e Pakistan e i recenti scontri tra Thailandia e Cambogia al confine tra i due paesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump in Scozia: "Se non ci fossi io ci sarebbero sei grandi guerre"

Scozia,Trump oggi vedrĂ premier Starmer - 4.18 Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer si incontreranno oggi alle 13 ora italiana a Turnberry, in Scozia, per un bilaterale su Medio Oriente, commercio e Ucraina.

Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia - La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal" L'articolo Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia proviene da Il Difforme.

Trump dalla Scozia: il cessate il fuoco a Gaza è "possibile", ma... - "Se non ci fossi io, ora ci sarebbero sei grandi guerre in corso" Turnberry (Scozia), 28 lug. Riporta msn.com

IL VIDEO. Trump dalla Scozia: il cessate il fuoco a Gaza è "possibile", ma... - Il giorno dopo aver incontrato Ursula von der Leyen e annunciato l'accordo commerciale fra Stati Uniti e Unione Europea, nei suoi "possedimenti" scozzesi (vari ... Secondo ildolomiti.it