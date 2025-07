Trump imbroglione a golf è un classico che fa sempre notizia due i video che lo inchiodano Telegraph

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump √® stato accusato di barare a golf attraverso due video che lo ‚Äúincriminerebbero‚ÄĚ. In uno, il presidente sposta la pallina per rendere pi√Ļ favorevole il colpo; un altro, invece, mostra uno dei suoi caddie farla cadere in una posizione migliore del campo di Turnberry, in Scozia. Trump accusato di barare a golf in Scozia, due i video che lo incriminano. Il Telegraph riporta: Nella sua ascesa al potere, Donald Trump ha sempre citato come la sua abilit√† sul campo da golf riflettesse il personaggio: ¬ęnon perder√≤ quasi mai¬Ľ nella vita. ¬ęVinco sempre¬Ľ, ha detto al Washington Post nel 2015. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it ¬© Ilnapolista.it - Trump imbroglione a golf √® un classico che fa sempre notizia, due i video che lo inchiodano (Telegraph)

Il maxi resort golf di Trump che pu√≤ salvare il Vietnam dai dazi - Roma, 22 maggio 2025 ‚ÄstUn campo da golf a 54 buche e ville di lusso¬†su quasi 1.000 ettari di terreno nella provincia settentrionale di Hung Ydn.

The Boss VS The President: il dissing tra Springsteen e Trump continua a colpi di EP e palline da golf - √ą ormai guerra aperta tra Donald Trump e Bruce Springsteen. Il presidente degli Stati Uniti e il rocker hanno dato il via a una battaglia senza esclusione di colpi, fatta di discorsi motivazionali e minacce velate (ma non troppo), che non accenna a spegnersi, anzi.

Trump colpisce Springsteen con una pallina da golf e lo fa cadere mentre si sta esibendo sul palco - il VIDEO virale - La disputa tra il presidente americano e il rocker, cominciata qualche giorno fa, continua Trump colpisce Springsteen con una pallina da golf e lo fa cadere mentre si sta esibendo sul palco.

‚ÄúFascista e imbroglione‚ÄĚ: Donald Trump sul green in Scozia in buca tra le proteste - In centinaia a Edimburgo e Aberdeen mentre il presidente giocava a golf a Turnberry. repubblica.it scrive

Trump, affondo finale: «Su di lui solo bugie». De Niro-show in strada ... - De Niro si è scagliato contro Trump: «Sporco immobiliarista imbroglione travestito da pezzo grosso», «condannato a due isolati da qui per abuso sessuale», «tiranno» che distruggerà New ... Scrive corriere.it