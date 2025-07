Trump guarda alla Libia

Donald Trump guarda con crescente interesse alla Libia. La scorsa settimana, il suo consigliere speciale per l'Africa, Massad Boulos, ha visitato il Paese nordafricano.

Nbc: amm. Trump lavora piano per spostare 1 mln palestinesi in Libia - Milano, 17 mag. (askanews) – Secondo quanto riferito da fonti alla NBC News, l’amministrazione statunitense sta lavorando a un piano per trasferire in modo permanente fino a un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia.

Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia - L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia.

Donald Trump vuole deportare migranti in Libia - L’amministrazione Trump sta pianificando di trasportare un gruppo di migranti in Libia su un aereo militare statunitense.

Incontro a Washington con Massad Boulos @US_SrAdvisorAF, inviato per l'Africa del Presidente Trump. Al centro del confronto la situazione in Libia, il Corno d'Africa e un focus sul Sudan. Abbiamo concordato strategie comuni contro l'immigrazione illegale e

Il vertice fra Trump e i leader dei cinque Paesi africani Gabon, Guinea Bissau, Liberia, Mauritania e Senegal ha fatto parlare di sé soprattutto per la sortita del tycoon con il suo omologo liberiano. Ma gli Usa stanno dispiegando una strategia tutt'altro che passiv

Libia, consigliere di Trump incontra presidente della Camera; Libia, consigliere di Trump incontra presidente della Camera; Libia: il consigliere di Trump fa tappa a Tripoli e Bengasi, sullo sfondo lo sfollamento dei palestinesi.

Trump guarda all'Africa

Libia: consigliere di Trump Boulos dal premier Dbeibah - Il premier del governo di unità nazionale libico, Abdelhamid Dbeibah, ha ricevuto a Tripoli il consigliere speciale del presidente Usa Donald Trump per Africa, mondo arabo e Medio Oriente, Massad Boul ...