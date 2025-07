Trump | Deluso da Putin ridurrò la scadenza di 50 giorni per l’accordo – Notizie dall’Ucraina pod

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.251. Dal punto di vista diplomatico, il Cremlino continua a non escludere la possibilitĂ di un incontro in Cina tra il leader russo Vladimir Putin, atteso in visita nel gigante asiatico all’inizio di settembre, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, qualora entrambi dovessero trovarsi contemporaneamente nella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump: “Deluso da Putin, ridurrò la scadenza di 50 giorni per l’accordo” – Notizie dall’Ucraina pod

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump: "Potrei essere ai colloqui di Istanbul" - Donald Trump è tornato a parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, durante la sua visita a Doha.

Guerra in Ucraina, Trump sta perdendo la pazienza: "Sono molto deluso da Putin, ridurrò la scadenza per arrivare alla tregua ed evitare le sanzioni contro Mosca" Vai su X

"Sono deluso da Putin". Lo ha detto Donald Trump nell'incontro con il premier Keir Starmer avvertendo che ridurrà la deadline di "50 giorni" data a Mosca per approvare l'accordo di pace con l'Ucraina. "Fisserò una nuova scadenza per la Russia di circa 10- Vai su Facebook

