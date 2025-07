Trump cosa prevede il nuovo ultimatum a Putin di 10-12 giorni? Pronta la guerra commerciale alla Russia con dazi al 100%

Credeva di poter mettere fine alla guerra in Ucraina in pochi giorni, al massimo poche settimane. Poi Donald Trump si è dovuto scontrare con la dura realtĂ , ovvero un Putin. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump, cosa prevede il nuovo ultimatum a Putin di 10-12 giorni? Pronta la guerra commerciale alla Russia con dazi al 100%

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Putin e Xi sulla Piazza Rossa celebrano la sconfitta di Trump - Con l’elezione del primo papa americano della storia, è facile prevedere che Donald Trump non tarderà a vantarsi di avere vinto anche il Conclave.

Occhi su Istanbul, ma sui colloqui diretti Ă© un rebus. Zelensky va, Putin non parla. Trump prevede "ottime notizie" - Volodymyr Zelensky parte per la Turchia, sperando che Vladimir Putin accetti la sua richiesta di un vertice in presenza.

Guerra Ucraina Russia, Trump: Nuova scadenza per Mosca di 10-12 giorni da oggi. LIVE; Attacco notturno russo su Kiev, 5 feriti. Trump: Deluso da Putin - Kiev: Grazie a Trump per la linea ferma con Putin; Nuovo ultimatum di Trump a Putin: sanzioni se non finisce la guerra in Ucraina.

Trump, il nuovo ultimatum a Putin di 10-12 giorni: poi sarà guerra commerciale con Mosca. «Sono molto deluso da lui» - Credeva di poter mettere fine alla guerra in Ucraina in pochi giorni, al massimo poche settimane. Da ilgazzettino.it

Trump dà 10-12 giorni alla Russia: "Deluso da Putin, non mi interessa parlare con lui" - 12 giorni, entro i quali mettere fine alla guerra in Ucraina, riducendo di 50 giorni la deadline data a Mosca ... Lo riporta huffingtonpost.it